Speciale ggz-corona-afdeling in Ede

Pro Persona, RIBW en Iriszorg zetten de cohortafdeling voor cliënten met een psychische problemen voort in Ede. Als er cliënten van Pro Persona, RIBW of Iriszorg positief getest worden op corona kunnen zij opgenomen worden op deze afdeling, waar speciaal geschoold personeel voor hen klaar staat.

De afdeling is op locatie De Riethorst van Pro Persona en wordt bemand door medewerkers van de drie organisaties. Zij zijn speciaal geschoold om om te gaan met mensen met corona én psychische problemen. Ze hebben extra kennis opgedaan rondom infectiepreventie en zijn bekend werken met mensen met uiteenlopende psychische problemen. Zij kunnen direct worden opgeroepen om de benodigde zorg in een geïsoleerde omgeving te leveren.

Optimale zorg

‘Het is in deze tijd noodzakelijk dat we voor onze cliënten deze speciale afdeling paraat hebben. Vanwege de gedragsproblematiek en psychische problemen van onze cliënten kunnen wij samen met deze partijen optimale verzorging bieden’, aldus Patricia Esveld, voorzitter Raad van Bestuur Pro Persona.

Verhuizen

Op de afdeling in Ede zijn nu zeven bedden beschikbaar. Er liggen momenteel enkele cliënten, laat de woordvoerder van Pro Persona weten. De drie organisatie zette in dit voorjaar de eerste ggz-corona-afdeling op. Eerst in Nijmegen en later werd deze verplaatst naar Wolfheze. Als er meer bedden voor cliënten met coronabesmetting noodzakelijk zijn, dan kan snel worden opgeschaald op de locatie in Wolfheze (gebouw Plein 7 & 8 van Pro Persona).