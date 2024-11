Specialisten noemen doorlaten van import medicijnen echt nodig

De Federatie Medisch Specialisten is blij dat de overheid voorlopig de import van medicijnen bij tekorten door de vingers ziet. Dit is “echt noodzakelijk gezien de administratielast die artsenverklaringen met zich meebrengen voor medisch specialisten”, laat bestuurslid Selma Tromp in een verklaring weten. Volgens de federatie is dit ook “in het belang van snelle beschikbaarheid van medicijnen voor de patiënt”.

Zorgminister Fleur Agema heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vrijdag opdracht gegeven om de komende tijd niet te controleren wanneer artsen en apothekers voorraden medicijnen uit het buitenland halen bij tekorten. De inspectie houdt zich aan die aanwijzing.

Meer werk

De inspectie kon vroeger een zogeheten generieke toestemming geven voor import in het geval van een tekort. Daarmee werd de invoer veel eenvoudiger, maar de Raad van State oordeelde woensdag dat dit in strijd is met de wet. In plaats daarvan moeten artsen voor elke afzonderlijke patiënt uitleggen waarom import noodzakelijk is, en moet de inspectie elke aanvraag afzonderlijk beoordelen. Zowel medische organisaties als patiëntenvertegenwoordigers vrezen dat patiënten langer op medicijnen moeten wachten en dat artsen veel meer werk krijgen.

Daarom kwam Agema met haar aanwijzing. De vereniging van specialisten vindt het goed “dat de minister de urgentie deelt en dat er actie ondernomen wordt”. (ANP)