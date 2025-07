IGJ beëindigt bevel voor apotheek uit Venlo

De apotheker heeft verklaard geen geneesmiddelen meer uit te geven aan patiënten die in Nederland wonen. De inspectie heeft vertrouwen dat Prime Pharmacy zich aan deze toezegging zal houden, en beëindigt daarom de maatregel.

Risico’s

Prime Pharmacy levert geneesmiddelen die via internet zijn voorgeschreven door artsen. De inspectie maakte vorige week bekend dat bij deze apotheek acute risico’s waren voor de patientveiligheid. Prime Pharmacy moest de zorg aan haar Nederlandse patiënten onmiddellijk stoppen

Zo stuurde het bedrijf medicijnen aan patiënten in Nederland zonder zorg te verlenen, stelde bij een nieuwe patiënt niet de identiteit vast, maakte geen aantoonbare risico-inschatting voor de uitgifte van de medicijnen en informeerde niet of er op dat moment ook andere medicijnen werden gebruikt of hoe de gezondheidssituatie van de patiënt was.

Stop uitgave medicijnen

Inmiddels heeft de apotheker zowel mondeling als schriftelijk verklaard geen geneesmiddelen meer uit te geven aan patiënten die in Nederland wonen. Het bedrijf zal dit pas weer doen als de inspectie heeft vastgesteld dat de tekortkomingen in de zorg zijn weggenomen. De inspectie heeft vertrouwen dat Prime Pharmacy zich aan deze toezegging zal houden, en beëindigt daarom de maatregel.

De IGJ controleert de komende tijd of de apotheek aanpassingen heeft gedaan zodat er wel veilige zorg wordt geleverd. Tot die tijd controleert de inspectie of het bedrijf zich aan de toezegging houdt geen medicijnen te leveren aan patiënten die in Nederland wonen.