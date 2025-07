Nieuwe voorzitter voor stuurgroep Medicatieoverdracht

Medicatieoverdracht is het grootste implementatieprogramma van gegevensuitwisseling in de zorg. Beuse volgt Sander Gerritsen op. Gerritsen is interim-gemeentesecretaris in Groningen geworden.

Programma medicatieoverdracht

Het programma medicatieoverdracht moet een actueel en volledig medicatieoverzicht van elke patiënt/cliënt bij elke zorgverlener en bij de patiënt zelf mogelijk maken. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de negen zorgsectoren die deelnemen aan het programma, de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en VWS.

Rob Beuse

Beuse is een “ervaren bestuurder en toezichthouder met een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en gemeenschappelijke belangen”, aldus VWS. Hij werkte onder andere als directeur van GGD Nederland en voorzitter van de raad van bestuur van De Hoogstraat Revalidatie.

“Medicatieoverdracht is een groot en complex programma waarvan de impact voor iedereen die wel eens bij de dokter komt goed merkbaar en van grote betekenis is. Als we het samen tot een goed einde brengen – en dat gaan we doen – dan maakt de veiligheid van onze gezondheidszorg een flinke sprong voorwaarts. Ik vind die gedachte heel motiverend en ben blij dat ik daaraan kan bijdragen”, zegt Beuse.