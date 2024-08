Speekseltest werkt beter dan bloedprikken bij kinderen met luchtweginfecties

Een meting in speeksel geeft veel beter de ernst van terugkerende luchtweginfecties bij kinderen weer dan de standaard bloedmeting. Bevat het speeksel te weinig breed beschermende afweerstoffen, dan heeft een kind meer longontstekingen. Dat schrijven onderzoekers van het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis en het UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis in het European Respiratory Journal. Een speekselmeting levert daarmee waardevolle informatie voor de behandeling, en is bovendien prettiger voor kinderen.

Speekseltest

Uit een studie onder honderd kinderen met terugkerende luchtweginfecties is gebleken dat metingen in speeksel veel beter de ernst van ziekte aangeven dan metingen in bloed. Promovenda Mischa Koenen: “We vonden zoals verwacht geen relatie tussen stoffen in het bloed en ziektelast. Maar in speeksel zagen we heel breed beschermende afweerstoffen, die werken tegen allerlei verschillende ziekteverwekkers. Kinderen die minder van zulke afweerstoffen hebben, doen het slechter en krijgen ernstigere infecties. Deze stoffen zijn dus wél een goede indicatie van ziektelast.”

Bacterie

Naast de afweerstoffen keken de onderzoekers naar de balans tussen gezonde en potentieel ziekmakende bacteriën op de slijmvliezen van de luchtwegen. Een bepaald soort bacterie op het slijmvlies in de neuskeelholte, Haemophilus influenzae, bleek een sterke samenhang te vertonen met de ernst van luchtweginfecties. Kinderen die heel veel van deze bacterie op de slijmvliezen van de luchtwegen hebben, zijn in de winter veel vaker ziek. Haemophilus influenzae is al eerder geassocieerd met longontsteking.