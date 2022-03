Spijkenisse boekt alsnog kleine winst in 2020 na extra steun

In totaal krijgt het ziekenhuis 1,2 miljoen euro vanuit de coronasteunregeling. Hiervan is 550.000 euro uitgekeerd via de meerkostenregeling, 350.000 euro vanuit de hardheidsclausule en is er verder nog 330.000 euro via de regeling.

Extra compensatie

In eerste instantie was extra compensatie die SMC toegezegd kreeg van de verzekeraar na een beroep op de hardheidsclausule niet voldoende om de verliezen goed te maken. Daarop is de zaak aanhangig gemaakt bij de cb-commissie, de commissie met vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland, NFU en NVZ die beoordeelt of ziekenhuis recht hebben op extra steun. Op 16 december kreeg Spijkenisse extra steun toegekend. Door de steun komt de continuïteit van het ziekenhuis niet in gevaar.

Minder instroom

Spijkenisse kreeg door de pandemie te maken met hogere sterfte, minder instroom dan normaal en een hoger ziekteverzuim die druk legde op de bezetting. Door de afschaling van de electieve zorg in de ziekenhuizen was er ook minder vraag naar wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg. Op de cohortafdeling moest juist meer zorg worden verleend.

Verlies voor Ikazia

SMC was samen met Ikazia de enige twee ziekenhuizen die de publicatie van de jaarrekening uitstelden omdat nog op extra compensatie werd gerekend. Omdat het besluit over de compensatie voor Ikazia pas medio deze maand komt, heeft het ziekenhuis een verlies van 5,2 miljoen euro geboekt voor 2020. Het ziekenhuis wil nog 4,5 miljoen extra steun en schrijft in de jaarrekening er ook vanuit te gaan dit te krijgen verwijzend naar de toezegging dat geen enkel ziekenhuis door de pandemie in de rode cijfers zou belanden.