St. Antonius maakt bijspringen mantelzorgers de standaard

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is tot dusver zo positief over een project waarin naasten van patiënten lichte zorgtaken overnemen, dat het deze aanpak op alle verpleegafdelingen gaat invoeren. Bijna een jaar na de start van het project genaamd ‘Mission (Im)possible’ noemt het ziekenhuis de eerste resultaten “veelbelovend”.

Het doel van de aanpak is om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Zeker nu de vergrijzing doorzet en de personeelstekorten in de zorg een structureel probleem zijn geworden, zijn ziekenhuizen op zoek naar nieuwe manieren om patiënten goed te blijven helpen, maar ook efficiënter te werken.

Lichte zorgtaken

Bij het St. Antonius krijgen patiënten en hun familieleden nu op twee afdelingen de vraag of de familie bepaalde taken op zich zou kunnen en willen nemen. Dat is geheel vrijwillig, benadrukt het ziekenhuis. Het gaat bijvoorbeeld om het opmaken van bedden, wassen of aankleden. Zo houden de verpleegkundigen meer tijd over voor de complexere taken. “Uit steekproeven die gedaan zijn op de afdeling blijkt dat alle patiënten van wie naasten lichte zorgtaken uitvoeren, dit als heel prettig ervaren”, laat het ziekenhuis weten. Ook veel verpleegkundigen zijn volgens het ziekenhuis positief.

App

Het St. Antonius heeft nog meer veranderingen doorgevoerd, zoals een app waarin patiënten zelf gegevens kunnen invullen die iets zeggen over hun gezondheid. Ze kunnen bijvoorbeeld invullen wanneer ze naar het toilet zijn geweest en pijnscores geven. Ook kunnen ze er eventueel de verpleegkundige mee oproepen, al blijft ook de noodbel aan het bed bestaan.

De nieuwe werkverdeling onder de verpleegkundigen heeft wel nog “extra aandacht” nodig. Zij zijn zelf de bedenkers van het plan en willen het verder doorontwikkelen. (ANP)