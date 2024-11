Concentratie acute zorg OLVG flinke financiële uitdaging

Het OLVG gaat maatregelen treffen om de financiële positie te verbeteren. Voor 2024 is daar 4,5 miljoen euro voor nodig. Voor 2025 gaat het om 10 miljoen. Het ziekenhuis zet in op meer patiëntenzorg, efficiënter werken en besparen waar kan.

© treety / Stock.adobe.com

Belangrijkste reden is dat het ziekenhuis toewerkt naar de concentratie van de acute zorg op één locatie. “De locatie OLVG-West is daar nog niet op ingericht, dat vraagt om een grote investering, onder andere met de nieuwbouw”, zegt bestuursvoorzitter Rob Dillmann. Andere oorzaken voor de noodzakelijke maatregelen zijn de grote personeelstekorten in combinatie met stijgende kosten. “We moeten er een tandje bij zetten.”

Acute zorg

Op dit moment levert OLVG op twee locaties volledige acute zorg. “Dat is een flinke uitdaging”, zegt Dillmann. “Om de stap maar acute zorg op één locatie te maken moeten we de financiën goed op orde hebben, want daarvoor is investering in nieuwbouw noodzakelijk.”

Op de lange termijn zal meer concentratie nodig zijn, al gaan deze ook samen met de concentratie van de acute zorg. “Denk aan de seh, IC, acute cardiologie, acute neurologie en traumatologie. Dat is een behoorlijk groot onderdeel van het ziekenhuis. Onze focus ligt er nu op om deze concentratie mogelijk te maken.”

Personeel

Door de grote tekorten aan personeel ondervindt het ziekenhuis problemen om de roosters op de twee OLVG hoofdlocaties in Oost en West rond te krijgen. Volgens Dillmann is het probleem van het arbeidstekort in Amsterdam door verschillende omstandigheden uitdagender vergeleken met andere ziekenhuizen. “Wij hebben veel zelfstandige behandelcentra (zbc’s) in de regio waar veel zzp’ers werken. Dat drukt op de arbeidsmarkt. Maar ook de dure woningmarkt en bijvoorbeeld hoge parkeerkosten maken dat onder andere jonge verpleegkundigen niet snel bij ons komen werken.”

Het ziekenhuis krijgt teams niet voldoende op sterkte en maakt veel kosten voor personeel niet in loondienst (PNIL). “Het is een lastig pakket waarbij we kijken naar hoe we in de arbeidsmarkt concurrerend kunnen zijn ten opzichte van de zbc’s en hoe wij een aantrekkelijker werkgever kunnen zijn om bij in dienst te treden.”

Vacaturestop

Vanaf vandaag is er een vacaturestop voor een aantal functies. Functies die nodig zijn om de zorg te blijven borgen zoals alle verpleegkundigen functies, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers worden hiervan uitgezonderd. “Een vervelende maatregel die we liever niet hadden willen nemen”, zegt Dillmann. Daarbij wordt er scherper gekeken naar functies of projecten buiten de kritische beroepen.

Patiëntenzorg

Andere maatregelen richten zich op meer patiëntenzorg. Dillmann: “We hebben een grote uitdaging binnen de geboortezorg. We moeten er hard voor werken om patiënten bij ons te kunnen laten bevallen. Maar er liggen ook kansen binnen de polikliniek en doorstroom vanuit de kliniek. Dat moet opnamestops voorkomen zodat we patiënten ook kunnen opnemen vanaf de seh.”

Om de patiënten te kunnen zien zet OLVG aparte teams in voor de OK, wat gelijk weer voor meer inhuur van zzp’ers zorgt. “Zonder zzp’ers kunnen we de patiëntenzorg inderdaad niet leveren, maar we kijken daar kritisch naar en proberen om zoveel mogelijk mensen binnen het ziekenhuis aan te stellen. Er is niet één oplossing voor dit lastige vraagstuk, we moeten inzetten op meerdere maatregelen tegelijkertijd.

Besparen

Naast de vacaturestop en patiëntenzorg kijkt het ziekenhuis waar verder te besparen en verbeteren is. “Klinisch efficiënter werken, de doorstroom verbeteren maar ook systematisch kijken naar de kosten van inkoop en de kosten van diagnostiek. Alle onderdelen van het ziekenhuis worden bekeken. Het bedrag wat nodig is, is niet gering, maar wel wenselijk en haalbaar.”