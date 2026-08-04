St. Antonius Ziekenhuis hergebruikt hartkatheters

Dankzij de nieuwe werkwijze kan een hartcatheter gemiddeld nog vijf keer worden gebruikt. Volgens het ziekenhuis levert dat een jaarlijkse besparing op van ongeveer 1.300 kilo CO₂.

Voorheen werden hartkatheters na eenmalig gebruik weggegooid. Door nieuwe Europese regelgeving mogen de hulpmiddelen onder strikte voorwaarden worden herverwerkt en opnieuw worden ingezet. Het St. Antonius stuurt de gebruikte katheters naar een gecertificeerd bedrijf dat ze reinigt en controleert. Daarna koopt het ziekenhuis de hulpmiddelen opnieuw in. Volgens het St Antonius ziekenhuis wordt hiermee de hoeveelheid afval verminderd zonder in te leveren op veiligheid of kwaliteit.

Herverwerking hartcatheters

Nadat een succesvolle pilot bij het UMC Utrecht startte het St. Antonius in november 2025 met de inzameling van gebruikte katheters. Sindsdien zijn er 981 opgestuurd voor herverwerking. Wesley Koning, adviseur medische hulpmiddelen in het St. Antonius: “Per jaar voeren we ongeveer 1.600 behandelingen voor hartritmestoornissen uit waarbij deze hartkatheters worden gebruikt. Hiermee besparen we naar schatting 1.300 kilo CO₂ per jaar.”