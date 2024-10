St. Jansdal maakt met de regio nieuwe verwijsafspraken voor kwetsbare ouderen

Passende zorg voor kwetsbare ouderen is complex. Meerdere problemen lopen door elkaar, de juiste plek voor onderzoek en behandeling is niet altijd helder en er zijn meerdere verwijsmogelijkheden. Reden voor een brede regionale regiegroep rond het St. Jansdal om nieuwe verwijsafspraken te maken.

Naast de multiproblematiek en de verschillende verwijsmogelijkheden binnen en buiten het ziekenhuis zijn er de afgelopen tijd opties bijgekomen, zoals het digitaal overleg over een patiënt tussen behandelaars. Daarom heeft een regionale werkgroep van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde van de verschillende zorginstellingen en medisch specialisten uit het ziekenhuis nieuwe verwijsafspraken gemaakt.

Capaciteit benutten

De afspraken zijn in een verwijsschema vastgelegd onder het motto: “De eerste keer raak!” Met de vernieuwde aanpak wil St. Jansdal de patiëntzorg verbeteren en de capaciteit zo efficiënt mogelijk benutten. Het verwijsschema wordt toegevoegd aan Zorgdomein, zodat zorgverleners over de juiste informatie beschikken bij een verwijzing.

Tijdens een scholingsavond in Lelystad zijn de nieuwe verwijsafspraken en het verwijsschema toegelicht. Later wordt deze avond voor huisartsen en verwijzers herhaald in het St. Jansdal in Harderwijk.