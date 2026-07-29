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Thema: Ggz
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Sterk: Jeugdpsychologen mogen jongeren wél behandelen na hun 18e

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Kind- en jeugdpsychologen kunnen ook na het bereiken van de achttienjarige leeftijd een belangrijke rol blijven spelen in de behandeling van jongeren. Dat schrijft VWS-minister Mirjam Sterk in antwoord op Kamervragen van ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker.

De zorgen van een groep kind- en jeugdpsychologen – die in een recent nieuwsbericht stelde dat zij jongeren na hun achttiende vaak moeten overdragen omdat zij geen BIG-registratie hebben – zijn ongegrond.

Alleen complexe ggz

In de recente beantwoording van de vragen van Bikker stelt de minister dat deze psychologen ook volwassen-ggz mogen bieden en dat zij bovendien tot en met 19 jaar regiebehandelaar zijn.

Alleen bij complexere ggz-zorg is het regiebehandelaarschap volgens het Landelijk Kwaliteitsstatuut voorbehouden aan bepaalde BIG-geregistreerde professionals.

Veldafspraken

Sterk benadrukt dat die beperking niet voortvloeit uit de Wet BIG, maar uit afspraken die het veld zelf heeft gemaakt in het Landelijk Kwaliteitsstatuut. Als die afspraken de inzet van kind- en jeugdpsychologen onnodig beperken, is het volgens haar aan de betrokken partijen om die aan te passen.

Veldpartijen onderzoeken inmiddels of het kwaliteitsstatuut meer ruimte kan bieden voor de beroepsgroep.

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