Stichting 4Fusion stopt: geen jeugdzorg meer

De organisatie moet stoppen omdat er geen geschikte locatie is waar ze kwetsbare jongeren kunnen opvangen. Dat meldt Omroep Flevoland.

Gebrek aan huisvesting

Volgens voorzitter Amber Jong is het gebrek aan geschikte huisvesting de directe oorzaak van de sluiting van 4Fusion. Na vertrek uit het Woldpark vanwege woningbouw beloofde de gemeente een terugkeer per 1 juli, maar die is niet gerealiseerd.

Een tijdelijk onderkomen in De Schelp was kortdurend en moest voor de zomer verlaten worden. De dierenweide aan de Bosweg, die 4Fusion sindsdien gebruikt, ontbreekt de benodigde infrastructuur voor het begeleiden van kinderen het hele jaar door. “Met een loods of schuur zijn we al een heel eind geholpen,” aldus Jong.

De sluiting per 25 augustus valt samen met de start van het schooljaar. Veel jongeren die 4Fusion bezochten gaan niet naar school en verliezen nu hun plek, terwijl er geen alternatief is. Dit leidt tot stilstand in hun ontwikkeling en zorgt voor extra druk op ouders. Sommige kinderen zullen verdwijnen uit beeld omdat de drempel om ergens anders te starten te hoog is.

Gemeente

Jong bekritiseert de gemeente Lelystad vanwege het gebrek aan concrete oplossingen, ondanks jarenlange gesprekken en twee brandbrieven dit jaar zonder inhoudelijke reactie.

De gemeente reageerde met verbazing op het besluit van 4Fusion en wijst op de al geleverde inzet, ook gezien de financiële problemen van de stichting. Na het zomerreces zal de gemeente terugkomen op het besluit.

4Fusion bood al bijna tien jaar begeleiding en dagbesteding aan jongeren tussen de 6 en 22 jaar die in het reguliere onderwijs vastliepen. Het gaat om kinderen met gedragsproblemen, schooluitval of complexe zorgvragen. De stichting ving dagelijks tussen de 12 en 15 jongeren op.