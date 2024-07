Stichting Ik ben Wil en ZuidOostZorg tekenen samenwerkingsovereenkomst

Stichting Ik ben Wil en ZuidOostZorg hebben op 15 juli in Dokkum hun samenwerking officieel gemaakt. In september wordt in locatie De Waadwente ‘Wils Huiskamer’ geopend.

ZuidOostZorg

De samenwerking werd vanuit ZuidOostZorg ondertekend door Silvia Boonstra, regiomanager van De Waadwente. “We vinden het belangrijk om onze deuren open te zetten voor de gemeenschap, we zijn er tenslotte een onderdeel van. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Daarom is het zo mooi dat Stichting Ik ben Wil hier een plek wil bieden waar zij terecht kunnen. Daarvoor stellen we vanuit ZuidOostZorg graag onze faciliteiten beschikbaar.” Voor ZuidOostZorg is de samenwerking met lokale organisaties een belangrijk onderdeel van de visie van de organisatie.

Stichting Ik ben Wil

Stichting Ik ben Wil is ontstaan uit de gelijknamige campagne die in 2020 werd gevoerd om aandacht te vragen voor Alzheimer. Het gezicht van de campagne was Wil Vogt, die zelf Alzheimer had. Met verschillende activiteiten wil de stichting bijdragen aan een optimale woon- en leefomgeving voor inwoners van Noordoost Friesland die te maken hebben met dementie. Dennis Mellink, voorzitter van Stichting Ik ben Wil: “Om dat te bereiken, werken we samen met verschillende organisaties, waaronder nu ook ZuidOostZorg. Samen willen we een waardevolle bijdrage leveren aan een dementievriendelijke gemeente Noordoost Friesland.”