Stichting Milo erkend als expertiseorganisatie in Zintuigelijke Gehandicaptenzorg

Op voordracht van de programmacommissie van financieringsorganisatie ZonMw is stichting Milo door VWS erkend als expertiseorganisatie in de Zintuigelijke Gehandicaptenzorg (ZG-zorg).

Dit zorgt ervoor dat Milo nu een erkend expertisecentrum is voor ondersteunende communicatie. Een belangrijke stap in de verbetering van zorg en kennis voor kinderen en jongeren die niet of nauwelijks kunnen praten.

Positieve gevolgen

Arjen Beekman, bestuurder van Stichting Milo, zegt: “De erkenning is een compliment voor onze medewerkers en kan andere deuren openen, waaronder toegang tot meer financiële middelen.” Daarnaast kan het ondersteunen bij het delen van kennis en het verbeteren en vernieuwen van de behandelingen en opleidingen.

Toegankelijke communicatie

In het VN-verdrag Handicaps staat beschreven dat iedereen recht heeft op toegankelijke communicatie. Maar in sommige gevallen wordt dit bemoeilijkt omdat iemand niet of nauwelijks kan praten en soms ook communicatieve meervoudige beperkingen (CMB) ondervindt.

Milo zet zich in om voor alle kinderen en jongeren met CMB, een passende en ondersteunde vorm van communicatie te vinden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van gebaren, pictogrammen of spraakcomputers. Op deze manier kunnen zij onder andere ontwikkelen, meedoen in de samenleving en zelfstandiger zijn.