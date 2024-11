Stichting Recht op GGZ stelt staatssecretaris VWS aansprakelijk

© vreemous / Getty Images / iStock

In de brief hanteert de Stichting een ultimatum: als de staatssecretaris niet voor 20 november aanstaande inhoudelijk reageert, dreigt de Stichting verdere juridische stappen te zullen ondernemen.

Treeknorm

Maximaal aanvaardbare wachttijd is gesteld op veertien weken: vier weken voor een eerste intakegesprek, vier weken voor het vaststellen van de diagnose en zes weken voor het beginnen van de behandeling. Deze Treeknorm is ook verankerd in het beleid van de NZa met betrekking tot haar toezicht op de zorgplicht van zorgverzekeraars. De Stichting stelt zich op het standpunt dat “de Staat zijn mensenrechtelijke verplichtingen schendt jegens degenen die langer dan de Treeknorm op de wachtlijst staan oor specialistische ggz”.

Financiering

Volgens de Stichting zijn de onaanvaardbare wachtlijsten het gevolg van structurele tekortschietende financiering. Zij baseert zich op de Algemene Rekenkamer, die in 2020 constateerde dat de wachtlijsten voor de zwaarste patiënten, direct verband hielden met een tekort aan financiële middelen en dit in 2024 bevestigde. “Zorgverzekeraars en de Staat hebben een cruciale rol gespeeld in die oplopende tekorten. Eerst besteedden zorgverzekeraars structureel minder aan specialistische ggz. Het contracteren van omzetplafonds leidde in de praktijk tot onderbesteding, waarna de Staat vanaf 2019 het jaarlijks beschikbare ggz-macrobudget met circa 250 tot 270 miljoen euro verlaagde”.

Recht op GGZ

De Stichting Recht op GGZ is voortkomen uit Actiegroep Red de GGZ en stelt zich tot doel om de toegang tot psychiatrische en psychologische zorg te verbeteren, de rechtspositie en belangen van premiebetalers te behartigen en bij te dragen aan het behoud van het aanbod van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De Stichting representeert een grote groep patiënten die op de wachtlijst staat voor specialistische ggz.

Juridische stappen

Eind mei van dit jaar maakte de Stichting al bekend een juridische procedure te zullen starten tegen de Staat der Nederlanden wanneer deze de wachtlijsten in de specialistische ggz voor volwassenen niet terstond zou reduceren. Daar is onvoldoende van terecht gekomen, vandaar deze aansprakelijkstelling.