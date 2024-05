Collectieve rechtszaak tegen Staat en zorgverzekeraars om lange wachtlijsten

In de ogen van deze belanghebbenden, die zich hebben verenigd in de stichting ‘Recht op GGZ’ handelen de verzekeraars in strijd met hun wettelijke zorgplicht door onvoldoende ggz in te kopen. En de rijksoverheid stelt te weinig geld beschikbaar. Hierdoor zijn de wachtlijsten onaanvaardbaar lang geworden en worden de mensenrechten van deze patiënten geschonden, is de klacht. Concreet gaat het om het recht op leven en het recht op toegang tot gezondheidszorg.

Aantal wachtenden

Eind vorig jaar waren er volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bijna 100.000 zogenoemde wachtplekken in de ggz. Omdat sommige mensen meerdere malen op een wachtlijst staan (de NZa denkt één op de vijf) gaat het volgens de NOS waarschijnlijk om zo’n 78.000 patiënten. (ANP)