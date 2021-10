Stichting Van Lienden schrapt belofte financiële verantwoording

De non-profitstichting Hulptroepen Alliantie van Sywert van Lienden en Bernd Damme heeft de afgelopen maanden toezeggingen over financiële transparantie en verantwoording van de eigen site gewist, schrijft de Volkskrant. De stichting schermde met een onafhankelijke audit, maar de daarbij genoemde accountants zeggen van niets te weten.

De stichting hamerde er altijd op zonder winstoogmerk mondkapjes aan de zorg te leveren, maar de drie oprichters bleken een bedrijf te hebben opgezet waarmee ze in het geheim wel winst boekten, uiteindelijk ruim 28 miljoen euro.

Nooit duidelijkheid

Vrijwilligers, medewerkers en zakelijke partners wisten niets van die commerciële belangen. Meerdere ex-betrokkenen vragen zich af of de charitatieve stichting is gebruikt om zakelijke activiteiten te faciliteren. Zonder onafhankelijke audit zal daar mogelijk nooit duidelijkheid over komen. (ANP)