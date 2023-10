Stop op groei zzp’ers komt er niet door in Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft tegen een motie gestemd om een norm in te stellen van maximaal 10 procent externe inhuur bij zorginstellingen. De motie kwam 17 stemmen tekort. Onder meer coalitiepartijen VVD, D66 en CDA stemden tegen de maatregel. Volgens de indiener van de motie, SP-Kamerlid Jimmy Dijk, gaat een te grote afhankelijkheid van dit soort flexkrachten ten koste van de stabiliteit van de zorg.

Foto: H_Ko/stock.adobe.com

Het kabinet presenteerde onlangs wel enkele voorstellen om de groei van externe medewerkers tegen te gaan, met enkele specifieke afspraken voor de zorg.

Minimaal uurtarief

Zo moet schijnzelfstandigheid tegen worden gegaan door bijvoorbeeld een minimaal uurtarief van 32,34 euro te stellen aan mensen die aanspraak willen maken op de voordelen van zelfstandigen. Ook als er sprake is van werkinhoudelijke aansturing zou in feite sprake zijn van een dienstverband. Deze nieuwe poging van schijnzelfstandigheid aan te pakken, staan gepland om vanaf 1 januari 2025 in te gaan.

Zorgmaatregelen

Voor specifiek de zorg hebben drie ministeries samen met zes brancheorganisaties extra maatregelen afgesproken. Zo moeten zzp’ers aan kwaliteitseisen voldoen volgens de afspraken. Ook moeten ze aangesloten zijn bij een geschillencommissie, professionele standaarden vastleggen en hanteren, een register bijhouden van incidenten op het werk en intervisie structureel inpassen. Deze afspraken gaan al vanaf volgend jaar in.

Verschraling tegengaan

Wel was er een meerderheid voor een motie om de administratieve lasten van zorgmedewerkers te halveren. Ook Een motie tegen verschraling in de gehandicaptenzorg, zoals het wegvallen van dagbesteding en persoonlijke aandacht voor cliënten, haalde het. Maar in de motie stonden geen aanknopingspunten hoe dit dan te financieren. Eerder waarschuwde ’s Heeren Loo-bestuurder Ernst Klundert al voor verschraling door de aangeboden tarieven van zorgkantoren.

Agressie aanpakken

Ook werd een motie aangenomen voor een verplichte maatregel voor mensen die agressief zijn tegen zorgmedewerkers. Tijdens de coronapandemie misdroegen mensen zich steeds vaker tegen zorgpersoneel en na de pandemie is deze trend nog steeds niet verdwenen. Kamerleden Fleur Agema en Jacqueline van den Hil vonden een meerderheid om voor deze mensen een anti-agressieprogramma te verplichten. De regering zou dit nog wel verder moeten uitwerken.