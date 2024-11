Straf verpleegkundige om drinken alcohol met verslaafde patiënte

Een psychiatrisch verpleegkundige van een verslavingskliniek heeft een voorwaardelijke schorsing gekregen. Hij heeft seks gehad met een ex-patiënte van de instelling waar hij werkte. Ook dronk hij alcohol met haar, terwijl ze juist daaraan verslaafd was, en besprak hij met haar het privéleven van andere patiënten. De naam van de kliniek is niet bekendgemaakt.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een voorwaardelijke schorsing van een jaar opgelegd. Volgens de tuchtrechters ziet de man in wat hij verkeerd heeft gedaan en is een voorwaardelijke straf daarom genoeg. Bovendien werkt hij niet meer in de verslavingszorg, hij is overgestapt naar een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Naar huis

De patiënt werd in juli 2022 opgenomen op de afdeling waar de verpleegkundige werkte. In de jaren ervoor had zij daar ook al een paar keer verbleven, niet alleen om haar verslaving, maar ook om sociale angsten en een zelfmoordpoging. In augustus 2022 mocht de vrouw de afdeling verlaten.

Twee dagen later ging de man naar haar huis, waar ze wijn dronken en seks hadden. Dat gebeurde daarna vaker. Toen ze hem op WhatsApp vroeg of hij het erg vond dat zij alcohol dronk, antwoordde hij “Nee, dat bepaal je toch lekker zelf?”. De man vroeg de vrouw bovendien hun relatie geheim te houden, omdat die niet was toegestaan. (ANP)