Strengere eisen Gelderse Vallei voor vakantiegangers

Met het oog op een mogelijke toename van patiënten die terugkeren van een (vakantie)reis uit een land of regio waar code oranje of rood geldt, neemt Ziekenhuis Gelderse Vallei maatregelen voor de veiligheid van patiënten en medewerkers.

Voor patiënten die terugkeren uit een land of regio waar code oranje of rood geldt en die een afspraak hebben bij een polikliniek, bij radiologie of voor bloedprikken, wordt de afspraak uitgesteld tot na de quarantaineperiode van 14 dagen. Deze regels gelden al voor mensen die in thuisquarantaine zitten op last van de GGD.

Isolatie

Patiënten die moeten worden opgenomen na een bezoek aan een land of regio waar code oranje of rood geldt, worden voortaan zekerheidshalve in isolatie behandeld en gecontroleerd op klachten. Bij hen draagt het zorgpersoneel persoonlijke beschermingsmiddelen.

Covid-19 ontwikkelen

Patiënten die na terugkeer uit dergelijke regio’s moeten worden opgenomen en klachten hebben, worden voortaan opgenomen en getest in strikte isolatie op een Covid-19-afdeling. Ook als de uitslag negatief is, worden zij tijdens hun opname in isolatie behandeld en gecontroleerd, omdat ze Covid-19 kunnen ontwikkelen.

Voor bezoekers en begeleiders die teruggekeerd zijn uit een land of regio met code oranje of rood geldt dat zij Gelderse Vallei niet kunnen bezoeken tot na de quarantaineperiode van veertien dagen. Deze regels gelden ook al voor bezoekers en begeleiders die op last van de GGD in thuisquarantaine zitten.