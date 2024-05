Structurele financiering MTVP in 2025 een feit

Momenteel wordt MTVP betaald uit innovatiemiddelen vanuit het zogeheten segment S3. Vanaf 1 januari 2025 wordt MTVP een vast onderdeel van de basishuisartsenzorg en voor de huisarts betaald uit de basiszorg, het zogeheten segment 1 (S1).

Voorwaarde IZA-ondertekening

De LHV heeft vanaf begin af aan gepleit voor deze financiering. “Structurele financiering van MTVP in S1 was voor de LHV een essentiële voorwaarde om het IZA te ondertekenen”, reageert LHV-bestuurslid Inge Hoeve. Ze noemt het een spannende exercitie om tot een goede oplossing te komen. “Ik heb veel waardering voor de constructieve rol van de zorgverzekeraars hierbij. Ondertussen zien we nu al de impact van MTVP op het werk van de huisarts. Zij geven aan meer rust en ruimte te ervaren in hun praktijk en in gesprekken met patiënten.”

Bestuurlijke afspraken

Voor de voortzetting van MVTP vanaf 2025 hebben LHV, InEen, VPH en Zorgverzekeraars Nederland nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze gaan over de borging van de uitgangspunten en randvoorwaarden, de rol van de regionale huisartsenorganisaties, monitoring van de afspraken en de actualisering van de Leidraad.

De afgesproken doelstellingen van MTVP – verbeterde kwaliteit en toegang, vermindering van het aantal consulten per patiënt, verbeterde patiënttevredenheid en werkplezier en beheersing van de zorgkosten – blijven minstens tot en met 2028 van kracht. De partijen monitoren de voortgang en aanpak.