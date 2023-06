Subsidie Adelante voor samenwerking met Maastricht UMC

Zorggroep Adelante en Universiteit Maastricht krijgen van ZonMw de mogelijkheid hun samenwerking in de Academische Werkplaats Revalidatie verder te versterken door de toekenning van twee subsidies. De subsidies ondersteunen vernieuwing in de praktijk van de regionale revalidatiezorg.

In het eerste project staat versterking van de regionale hersenletselrevalidatie centraal. Binnen dit project wordt gewerkt aan de opzet van regionale hersenletselkennisnetwerken waarbij onder andere verdiepingsscholing voor paramedici in de eerstelijns neurorevalidatie wordt aangeboden.

Ook wordt het reeds opgestarte initiatief in Noord-Limburg om revalidatie over lijnen heen te bieden (de MSR/GRZ samenwerking tussen de Zorggroep en Adelante) geëvalueerd.

Versterking revalidatie

Het tweede project richt zich op versterking van de revalidatie op het thema chronische pijn. Samen met het MUMC+ wordt in de regio Maastricht een chronischpijnnetwerk geïmplementeerd binnen de structuur van het Beweeghuis. Het Beweeghuis is een zorgnetwerk van medisch specialisten van het MUMC+, eerstelijns fysiotherapeuten, huisartsen en beweegcoaches in de regio Maastricht-Heuvelland.

Eenduidige visie

Doelstelling is om een transmuraal netwerk te bewerkstelligen waarin multidisciplinair vanuit een eenduidige visie wordt samengewerkt. De kennis vanuit het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg, een reeds bestaand netwerk voor chronische pijn in de regio Heerlen/Hoensbroek, wordt op deze wijze ook in de regio Maastricht geïntroduceerd.