Subsidie leren in de zorg doorstaat staatssteuntoets; portaal geopend

Werkgevers in de zorg kunnen per 1 augustus gebruikmaken van het nieuwe portaal voor de SectorplanPlus-subsidie. De subsidie is bedoeld voor opleidingen voor zorgmedewerkers. De openstelling van het portaal was vertraagd doordat de subsidiepot van 100 miljoen eerst de staatssteuntoets moest doorstaan.

De SectorplanPlus-subsidie voor 2022-2023 is een vervolg van de subsidie die het ministerie van VWS al in het leven had geroepen voor de jaren 2017-2022. De subsidie kan worden aangevraagd voor plannen voor het leren en ontwikkelen in zorg en welzijn. Voor het aanvragen van de vervolgsubsidie is een nieuw portaal opgezet. Dat kon echter nog niet worden opengesteld, omdat de subsidie eerst een Europese staatssteuntoets moest doorstaan, zo liet VWS weten.

Indienen

RegioPlus heeft er de afgelopen maanden op aangedrongen dat het portal ruim voor de zomervakantie opengesteld kon worden, zodat projecten bij aanvang van het nieuwe studiejaar van start kunnen gaan. “Na veelvuldig overleg tussen het ministerie van VWS en RegioPlus is zojuist door het ministerie de beschikking voor deze subsidieronde afgegeven”, maakt werkgeversorganisatie Regioplus nu bekend. “Per 1 augustus kunnen aanvragen dan pro forma worden ingediend tot en met 21 augustus. Vervolgens is er tot en met 30 september 2022 de tijd om de aanvragen nader te onderbouwen.”

100 miljoen

Investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers is belangrijk met het oog op de ontwikkelingen op de zorgarbeidsmarkt. De zorgvraag stijgt harder dan de aanwas van nieuwe medewerkers. Met SectorplanPlus is komend jaar ongeveer 100 miljoen euro gemoeid. De regeling wordt, net als de afgelopen jaren, uitgevoerd door het samenwerkingsverband RegioPlus.