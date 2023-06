Subsidie voor onderzoek naar gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Vanaf 8 juni 2023 is subsidie beschikbaar voor onderzoek naar een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken en gebieden. Onderzoek moet duidelijk maken wat er nodig is om de gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden te verbeteren door middel van aanpassingen in de leefomgeving.

Met deze subsidie kunnen gemeenten en GGD’en, samen met onderzoekers praktijkgericht onderzoek doen. Het nieuwe subsidieprogramma is onderdeel van het bredere programma ‘Gezonde Leefomgeving’ dat ZonMw en RIVM op dit moment voorbereiden, in opdracht van het ministerie van VWS.

Verkleinen van gezondheidsverschillen

In kwetsbare wijken en gebieden is vaak een stapeling van factoren die de gezondheid negatief beïnvloeden, waaronder de leefomgeving. Door veranderingen in de leefomgeving, kunnen gezondheidsverschillen verkleinen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en beheer van de leefomgeving rekening houden met: gezonde lucht, ruimte voor wandelen en fietsen en gezonde voeding.

Voor gemeenten is het vaak een uitdaging om in de praktijk vorm te geven aan de gezonde leefomgeving, ook in kwetsbare wijken en gebieden. Dat blijkt uit de kennissynthese ‘Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken’ , die eerder dit jaar werd uitgevoerd in opdracht van ZonMw.

Met de resultaten uit het onderzoek kunnen gemeenten en GGD’en gezondheid beter meenemen bij het inrichten en beheren van de leefomgeving.

Integrale aanpak

Om een gezonde leefomgeving in de praktijk te realiseren is een integrale aanpak over de verschillende domeinen van belang.

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van één of meerdere gemeenten en GGD’en met een onderzoeksorganisatie en eventuele andere relevante partijen. Deze subsidieoproep is onderdeel van het nieuwe subsidieprogramma Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak (GLIA).