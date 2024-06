Subsidie voor onderzoek naar rouw bij mensen met handicap

Rouw- en verliesverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking is volgens het fonds een onderbelicht onderwerp dat vaak niet wordt herkend of erkend. Dit leidt in de praktijk tot schrijnende situaties, zowel voor cliënten, als hun families, als hun begeleiders en behandelaren.

Basiskennis vergroten

Regiebegeleider bij Stichting Reinaerde, Carla van Hilten, gaat het project uitvoeren. Zij gaat de basiskennis over rouw bij begeleiders vergroten, zodat zij hun cliënten beter kunnen begeleiden in hun rouwproces.

Jessica Buitelaar Fonds

Het is de eerste keer dat het Jessica Buitelaar Fonds een subsidie uitkeert. Het fonds is vernoemd naar de Nijmeegse Jessica Buitelaar. Zij had het syndroom van Down en overleed in januari 2022 op 34-jarige leeftijd aan de gevolgen van huidkanker. Zij was haar hele leven zorgafhankelijk. In september 2023 richtten Jessica’s ouders, Monique en Jan, en haar broer Luc, het Jessica Buitelaar Fonds op. Met als doel om hoogwaardige persoonsgerichte zorg te bevorderen door begeleiders en behandelaren die in instellingen werken voor mensen met een verstandelijke beperking.