Succesvolle behandeling van darmkanker met immuuntherapie

Mensen die lijden aan een bepaalde vorm van darmkanker hebben veel baat bij een kortdurende immuuntherapie voorafgaand aan hun operatie. Het Antoni van Leeuwenhoek meldt dat bij tweederde van de 111 patiënten die het zo behandelde, de tumor ten tijde van de operatie al volledig was verdwenen. En bij geen van de patiënten is de kanker teruggekeerd in de gemiddeld ruim twee jaar dat ze zijn gevolgd. Dankzij de immuuntherapie ruimt het lichaam zelf de kankercellen op.

Dat immuuntherapie succesvol kan zijn bij de behandeling van zogeheten microsatelliet-instabiele darmkanker (MSI) ontdekte het ziekenhuis vier jaar geleden na onderzoek bij twintig patiënten. Daarom werd besloten het onderzoek uit te breiden naar een grotere groep. De patiënten kregen in de maand voorafgaand aan hun operatie twee kuren immuuntherapie. Bij 95 procent was op het moment van de operatie nog maar 10 procent van de kankercellen aanwezig. En 68 procent had zelfs helemaal geen levende kankercellen meer.

Kleine stimulans

“Deze specifieke vorm van darmkanker bevat veel fouten in het DNA, waardoor de tumorcellen gemakkelijker worden opgemerkt door het immuunsysteem”, verklaart Myriam Chalabi, de internist-oncoloog die het onderzoek leidde, het succes van de behandeling. “Het immuunsysteem heeft maar een kleine stimulans nodig om die tumorcellen met succes aan te vallen.”

Chalabi noemt de resultaten, die gepubliceerd zijn in het New England Journal of Medicine, “baanbrekend”. (ANP)