Superbacterie maakt opmars

Nederland kampt met steeds meer multiresistente bacteriën. Dat komt onder meer door Oekraïense militairen die hier worden behandeld. Vaak dragen ze een zogenoemde superbacterie bij zich die ongevoelig is voor veel soorten antibiotica, meldt De Telegraaf.

Sinds het begin van de oorlog zijn er al 143 Oekraïense militairen behandeld in Nederlandse ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die ernstig gewond zijn geraakt bij een bomexplosie.

Antibiotica

Het stelt Nederlandse ziekenhuizen voor de nodige uitdagingen. Doordat Oekraïne in het verleden veel scheutiger was dan Nederland met het voorschrijven van antibiotica dreigt het gevaar dat Oekraïners antibiotica-resistente superbacteriën bij zich dragen. Die kunnen worden overgedragen op Nederlandse patiënten. Dat is tussen februari 2022 en augustus 2023 drie keer gebeurd. (ANP)