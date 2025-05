Digitale leefstijlzorg voor mensen met obesitas en overgewicht landelijk beschikbaar

Sinds de opname in het basispakket van de zorgverzekering in december 2024, is het digitale gecombineerde leefstijlprogramma SLIMMER Online van GGD Noord- en Oost-Gelderland en Ancora Health nu algemeen beschikbaar.

Het programma richt zich specifiek op volwassenen met overgewicht en obesitas, en biedt hen de kans om op hun eigen tempo, waar en wanneer zij willen, te werken aan een gezondere leefstijl. Het initiatief wordt ondersteund door meer dan 2.000 artsen.



Hoewel internationaal bewezen is dat gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) effectief het beloop van chronische aandoeningen zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, slaapapneu en artrose kunnen terugdringen, blijven de deelnamecijfers in Nederland relatief laag. Traditionele programma’s blijken moeilijk bereikbaar voor onder andere jonge werkenden, ouders van jonge kinderen en bewoners van zorgarme regio’s. Een digitaal programma kan voor deze groepen een uitkomst bieden.

App

Via de app van Ancora Health ontvangen deelnemers wekelijks groepscoaching en digitale ondersteuning van een multidisciplinair team van diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. Deelnemers hebben via de app toegang tot videobel- en chatmogelijkheden, e-learnings, een peer community en slimme gedragsprikkels die hen begeleiden in het aanleren van microgewoonten op het gebied van voeding, beweging en mentale gezondheid. Ook worden wearables en andere meetapparaten gekoppeld, zodat voortgang eenvoudig is bij te houden.

Prof. dr. Hanno Pijl, internist-endocrinoloog en hoogleraar Diabetologie in het LUMC: “De kracht van SLIMMER Online zit deels in de datagedreven aanpak. Elke deelnemer doorloopt een biopsychosociale screening, waardoor zorg op maat mogelijk is, inclusief doorverwijzing naar aanvullende hulp bij bijvoorbeeld financiële of mentale problematiek. De medische app past zich continu aan op basis van gedragspatronen en voorkeuren, en draagt zo bij aan duurzame gedragsverandering.”

Eerste resultaten

De eerste resultaten zijn volgens Ancora Health en de GGD Noord- en Oost-Gelderland veelbelovend: één op de twee deelnemers behaalt gewichtsverlies van 5–20 procent zonder medicatie, minder dan 10 procent haakt vroegtijdig af, en het overgrote deel neemt trouw deel aan de wekelijkse sessies. Deelnemers rapporteren gezonder te eten, meer te bewegen en minder stress te ervaren.



SLIMMER Online werkt met meer dan dertig regionale coördinatoren, gemeenten en GGD’s samen om het programma lokaal in te bedden. Buurtsportcoaches sluiten aan bij sessies en zorgen voor een warme overdracht naar het sport- en beweegaanbod in de buurt.