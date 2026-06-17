Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

SVB: ‘Hef de werkgeversverplichtingen voor pgb op’

,

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wil een wettelijke uitzondering zodat houders van een persoonsgebonden budget (pgb) niet meer aan werkgeversverplichtingen hoeven te voldoen. Dat schrijft de SVB vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De oorspronkelijke gedachte achter het pgb is dat de cliënt zelf zorg inkoopt en daarover de regie heeft. Anders dan bij zorg in natura, waarbij de regie bij een zorginstelling ligt. Daarmee is een pgb-houder formeel vaak ook de werkgever van een zorgverlener. Omdat veel budgethouders niet in staat zijn om een volledige salarisadministratie te voeren neemt de SVB in de praktijk vaak een groot deel van die werkgeversadministratie over: loonstroken, loonheffingen, jaaropgaven en betalingen.

De SVB stelt vandaag dat veel budgethouders onbedoeld toch in de knel komen door een toename van administratieve lasten. “Ongeveer 14.000 mensen met een pgb hebben een arbeidsovereenkomst met één of meerdere zorgverleners. Daardoor worden zij beschouwd als werkgever en moeten ze voldoen aan bijbehorende plichten.  Zo moeten zij een uitgebreide salarisadministratie bijhouden en zieke zorgverleners begeleiden bij re-integratie. Het gevolg is dat veel budgethouders dreigen te worden overweldigd door alle administratie, terwijl zij juist rust en zorg nodig hebben.”

Stress

Volgens de SVB komen arbeidswetgeving en pgb-wetgeving verder niet overeen. “Zorgverleners met een oproepcontract die binnen vier dagen worden afgezegd, hebben binnen het arbeidsrecht toch recht op loon. Terwijl in de pgb-regelgeving is vastgelegd dat alleen uit een pgb betaald mag worden voor daadwerkelijk geleverde zorg. Het voldoen aan die verschillende regelgeving levert budgethouders stress op en dreigt onuitvoerbaar te worden.”

Een oplossing is volgens Diana Starmans, voorzitter van de raad van bestuur van de SVB, een wettelijke uitzondering voor budgethouders. “Zo worden zij ontheven van formele werkgeversverplichtingen. Dit kan de administratieve lasten verlagen. Een tweede oplossing is het harmoniseren van de pgb-regelgeving met het arbeidsrecht, zodat budgethouders niet langer worden geconfronteerd met botsende wetgeving.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Pgb

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:28 SVB: 'Hef de werkgeversverplichtingen voor pgb op'
10 mrt 2026 Rechtszaak: SVB-medewerkers lieten pgb overmaken op eigen rekening
2 mrt 2026 Lauwe reactie minister Sterk op pgb-problemen ouders van kinderen met beperking
17 feb 2026 Zorgkantoren beloven regeling voor meerzorg thuis
26 jan 2026 Gemeenten strenger met toekenning pgb-budget, ouders in de knel

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Werven en behouden van personeel

Naar de podcast

167 Edwin van der Meer maakte einde aan ziekenhuis BovenIJ

Naar de podcast

166 | Gezondheidseconoom Marcel Canoy werd patiënt, dit is wat hij leerde

Naar de podcast

165 | Skipr22 | Apotheker Lisa Marie Smale strijdt tegen medicijnverspilling

Naar de podcast

164 De ChipSoft-hack: de zorg gegijzeld

Naar de podcast

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties