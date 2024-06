‘Tabaksindustrie koopt voor miljarden toegang tot medische wereld’

Tabaksfabrikanten investeren miljarden in middelen tegen rokerskwalen, onder meer door het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar medicijnen en therapieën. Hierdoor vervaagt de grens tussen de tabaksindustrie en de gezondheidszorg, meldt Follow the Money .

De vier grootste tabaksfabrikanten investeerden deze eeuw bij elkaar al meer dan 21 miljard dollar in ten minste 33 bedrijven die producten maken voor de markt in gezondheid en lifestyle. Die investeringsgolf past in een strategie waarmee tabaksfabrikanten hun toekomst veiligstellen ‘beyond nicotine’.

Schimmig

Lang niet altijd zijn wetenschappers zich bewust van de herkomst van het geld waarmee hun werk wordt gefinancierd. Zo werd een Nederlandse arts-onderzoeker tijdens zijn promotieonderzoek overvallen door het nieuws dat de oorspronkelijke geldschieter – een fabrikant van hulpmiddelen voor astmapatiënten – was overgenomen door tabaksgigant Philip Morris International. (ANP / FOLLOW THE MONEY)