Tandartsen staan te trappelen om te helpen bij het vaccineren tegen het coronavirus. Ze hebben ervaring met prikken en beschikken over de infrastructuur om snel aan de slag te gaan. Dat zegt de KNMT, beroepsorganisatie van tandartsen, in de BNR Ochtendspits. De organisatie deed bij het ministerie van Volksgezondheid eerder al een aanbod om mee te helpen, maar zegt dat daarvan geen gebruik is gemaakt.

Veel ervaring

Volgens Henk Donker, bestuurslid van de KNMT, kan een tandartsenpraktijk in hoog tempo het patiëntenbestand vaccineren, omdat de benodigde infrastructuur aanwezig is. Daarnaast stelt hij dat tandartsen uitstekend in staat zijn om de vaccinaties veilig toe te dienen. “Tandartsen hebben veel ervaring met injecteren. Een verdoving geven in de onderkaak is veel lastiger dan een eenvoudig prikje in een bovenarm.” (ANP)