Tekortkomingen bij plaatsen anticonceptiespiraal Ballerine

Zo is er niet altijd een echo gemaakt om te kijken of het spiraaltje goed zit. Ook bleven de nacontroles na zes weken, zoals voorgeschreven, soms uit.

Extra voorzichtig

De inspectie wijst erop dat de fabrikant heeft gewaarschuwd extra voorzichtig te zijn bij vrouwen die korter dan 36 weken geleden zijn bevallen en/of nog borstvoeding geven. “Uit de signalen die wij hebben ontvangen blijkt dat er regelmatig Ballerine-spiraaltjes zijn geplaatst bij deze groep vrouwen”, aldus de IGJ.

Eerder werd al bekend dat vrouwen na het plaatsen van de Ballerine toch in verwachting zijn geraakt. Dat kwam doordat het spiraaltje door de baarmoederwand is gedrongen of is uitgevallen.

Gezamenlijke richtlijn

“De inspectie verzoekt dringend aan alle beroepsgroepen om tot een gezamenlijke richtlijn of leidraad te komen voor de toepassing van anticonceptiespiralen”, stelt de IGJ. De inspectie stelt ook vast dat de fabrikant van het spiraaltje aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan op het gebied van het melden van incidenten.

250 klachten

Het RIVM heeft sinds maart van dit jaar meer dan 250 klachten over het betreffende koperspiraaltje ontvangen. Daarvoor kwamen ook al tientallen meldingen bij het instituut binnen. Die gingen voornamelijk over uitstoting van het spiraaltje of een ongeplande zwangerschap. De problemen met het spiraaltje spelen al jaren. De autoriteit op dit gebied in België informeerde de Nederlandse inspectie in oktober 2019 al over het hoge aantal klachten van Belgische zorgaanbieders hierover. (ANP)