Teun Toebes wint Gouden Kalf met Human Forever

Zorgvernieuwer Teun Toebes en filmmaker Jonathan de Jong winnen het Gouden Kalf voor best bezochte bioscoopfilm en documentaire 2024. In een jaar tijd zagen 75.000 bezoekers de documentaire over dementie in de bioscoop.

De film houdt niet alleen zorgaanbieders en zorgverleners een spiegel voor, maar de hele Nederlandse samenleving. Het huidige systeem, dat mensen met dementie reduceert tot hun ziekte zodra de diagnose is gesteld, plaatst mensen met dementie buiten de samenleving. Binnen de muren van verpleeghuizen is de medische bril dominant. De nadruk op veiligheid en het uitbannen van risico’s drukt de kwaliteit van leven naar de zijlijn.

Documentaire Human Forever

De documentaire Human Forever is het resultaat van een drie jaar lang durende zoektocht naar inspirerende voorbeelden van goede dementiezorg. De wereldreis, deels gemaakt tijdens de coronapandemie, bracht Teun Toebes en Jonathan de Jong onder meer in België, Denemarken, Moldavië, Zuid-Korea en de townships in Zuid-Afrika.

Gouden Kalf

De prijs het Gouden Kalf van het Publiek Documentaire voor best bezochte bioscoopfilm en documentaire is nieuw dit jaar. Van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024 hebben 75.000 bezoekers de film gezien. De uitreiking vindt plaats tijdens EY Gouden Kalveren Gala in de Stadsschouwburg Utrecht op vrijdag 27 september.

Reactie Teun Toebes

Toen Toebes reageert enthousiast op LinkenIn: “Ongelofelijk!! Vier jaar geleden hebben wij nooit durven dromen dat een hoopvolle film over dementie zo massaal omarmd zal worden ín de samenleving.



Dementie en samenleven zijn onderwerpen die normaal gesproken alleen vanuit het verlies worden verteld, terwijl er juist zoveel hoop en een genuanceerder beeld is als we luisteren naar mensen met dementie zelf. Human Forever is daarom een verhaal uit liefde voor de menselijkheid!



En dan nu… Een hashtag#GoudenKalf van het Publiek voor Documentaire! Niet alleen een enorme eer, maar vooral het bewijs dat hoop ons verbindt, vanuit hoop veranderen we de wereld en precies dat is zo hard nodig! 🌍



👉 Daarom enorm veel dank aan jullie, iedereen die de boodschap verder brengt en zich dagelijks inzet voor een betere toekomst. Iedereen is nodig, gezamenlijk kunnen wij het narratief veranderen!”

Toebes en De Jong hebben deel 2 van Human Forever al aangekondigd.