Thuiszorgorganisatie vraagt Belastingdienst om proef met echte zzp’ers

Thuiszorg Zoetermeer wil bij wijze van proef tijdens 2025 alleen die zzp’ers inzetten die met het zzp-platform Voca Zorg werken en die voldoen aan de criteria van de Wet DBA en jurisprudentie.

De thuiszorgorganisatie benadrukt dat het de continuïteit van de leveringsplicht ten opzichte van de zorgkantoren niet in gevaar wil brengen.

Bij Thuiszorg Zoetermeer werkten veertig zzp’ers. Sommigen daarvan zijn bij nader inzien schijnzelfstandigen, stelt de thuiszorgorganisatie, maar andere zzp’ers zijn wel volgens de Wet DBA werkzaam.

Geen boete

Uit het Handhavingsplan van de Belastingdienst van de Wet DBA blijkt dat vrijwel alle zzp’ers in de zorg schijnzelfstandig zijn. Ook bij langdurige ziekte, vervanging bij zwangerschap en piekmomenten mogen per 1 januari geen zzp’ers worden ingezet. Bij overtreding van de wet DBA krijgt, in tegenstelling tot een eerder voornemen, volgend jaar echter niemand een boete.