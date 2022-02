Tientallen ziekenhuizen en klinieken nog niet rond met zorgverzekeraars

Er is een flinke inhaalslag gemaakt in de contractering tussen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken enerzijds en zorgverzekeraars anderzijds. Dat blijkt uit de meest recente inventarisatie door Kompas in Zorg . Maar bij tientallen ziekenhuizen en klinieken zijn de contractonderhandelingen niet afgerond.

De meeste zorgverzekeraars willen ieder jaar voor 1 november de contractonderhandelingen rond hebben. Zo zouden ze op 12 november niet alleen hun premie voor het nieuwe jaar bekend kunnen maken, maar (potentiële nieuwe) verzekerden ook kunnen laten weten welke zorgaanbieders zij hebben gecontracteerd. De afgelopen jaren werd de deadline van 1 november vaker niet gehaald, in het 2021 werden de onderhandelingen nog eens bemoeilijkt door de effecten van de coronacrisis. Zo hadden ziekenhuizen nog een berg inhaalzorg liggen, die door de zorgverzekeraars wel al was voorgeschoten.

Inhaalslag

In november 2021 was daarom nog maar 11 procent van onderhandelingen afgerond te zijn, zo bleek uit de inventarisatie door data-analist Kompas in Zorg. Twee maanden later heeft Kompas in Zorg opnieuw de gegevens verzameld. Inmiddels is een flinke inhaalslag gemaakt en hebben de zorgverzekeraars met bijna 70 procent van de ziekenhuizen en bijna 80 procent van de klinieken de contracten rond.

Het percentage afgeronde onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars is gestegen naar 68 procent. Bij de contractering van categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (zbc’s) ligt het percentage nog wat hoger. Bij 79 procent blijken de onderhandelingen te zijn afgerond. Met een positief of negatief resultaat, tekent Kompas in Zorg hierbij aan.

Geen enkel contract

Dit betekent ook dat nog bijna 30 procent van de ziekenhuizen en één op vijf van de klinieken nog niet rond is met de zorgverzekeraars. Dat gaat om tientallen zorginstellingen. “Opvallend is dat een aantal ziekenhuizen de onderhandelingen met slechts enkele zorgverzekeraars hebben kunnen afronden, zoals Treant, Rode Kruis Ziekenhuis en Isala, of zelfs nog met geen enkele zoals het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven”, schrijft Kompas in Zorg eind januari.

Grote en kleine verzekeraars

Tussen enerzijds de vier grote zorgverzekeraars, met meer dan 1 miljoen verzekerden, en anderzijds de relatief kleinere zorgverzekeraars, met minder dan 1 miljoen verzekerden, zit in de contracteringsgraad van de ziekenhuizen relatief weinig verschil. Beide groepen hebben ongeveer tweederde gecontracteerd. Ook bij de contractering van categorale ziekenhuizen en zbc’s is relatief weinig verschil tussen enerzijds de grote zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis) en anderzijds de kleinere zorgverzekeraars (ONVZ, Zorg en Zekerheid, a.s.r, Eno en EUCARE). Beide groepen zijn met nog circa 20 procent in onderhandeling, ziet Kompas in Zorg.

Niet gecontracteerd

Een verschil bij de zbc’s ten opzichte van de ziekenhuizen is dat de onderhandelingen ook met negatief resultaat worden afgerond en er geen contractering van de zorgaanbieder door de zorgverzekeraar plaatsvindt. Bij zo’n 17 procent van de zbc’s is dit medio januari 2022 het geval, aldus Kompas in Zorg.