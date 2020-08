‘Tijdens corona werden de kinderen van onze medewerkers geweigerd op school’

Medewerkers van vvt-instelling het Parkhuis in Dordrecht hadden het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Dat zegt bestuurder Paul van Gennip in de podcast Voorzorg van Skipr en Zorgvisie.

School en kinderopvang

Het verpleeghuis werd met 31 sterfgevallen op 185 bewoners relatief zwaar getroffen door covid-19, aldus Van Gennip in de podcast. ‘Omdat we ook nog eens later waren dan veel andere instellingen – de eerste besmetting dateerde van eind april – was de bejegening door het publiek veel minder gunstig dan in de beginperiode, toen zorgverleners overal als helden werden onthaald.’

Dit uitte zich onder meer in het weigeren van kinderen van Parkhuis-medewerkers op scholen en op de kinderopvang. ‘Dat was natuurlijk helemaal niet toegestaan voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, maar het gebeurde toch. Pas nadat ik contact heb gezocht met de Veiligheidsregio kwam daar een einde aan.’

En daar bleef het niet bij. ‘Zelfs in de rij voor de kassa in de supermarkt werden onze medewerkers met de risico’s van hun werk geconfronteerd. ‘Jij werkt toch bij Het Parkhuis?’, zeiden andere klanten dan, en vervolgens liepen ze weg.’

Geen examen

Lastig was ook dat de middelbareschoolleerlingen die met allerhande verzorgende taken hielpen op Het Parkhuis in de problemen kwamen. ‘De directeur van de school had gezegd dat ze daarmee moesten stoppen. Als ze dat niet deden, mochten ze geen examen doen. Ik ben toen echt heel boos geworden en heb de man gebeld, en hem uitgelegd dat wij op deze manier geen zorg meer konden verlenen. Ik moet eerlijk zeggen dat hij snel bijdraaide. Het is ook niet zozeer kwade wil als wel gebrek aan kennis. Maar voor onze mensen was dat allemaal niet fijn, om het zacht te zeggen.’

Omgang met de pers

In de podcast gaat Van Gennip ook in op de omgang met de pers. ‘We hebben daarbij voor een eenduidige strategie gekozen, namelijk volledige openheid van zaken. Uiteraard wel in een bepaalde volgorde: eerst onze medewerkers, dan de familie, en dan pas de buitenwereld.’

Verder spreekt Van Gennip in de podcast over zijn angst voor een tweede golf en de gevolgen van de crisis voor zijn privéleven. ‘Je staat continu aan; ik sliep soms slecht van alle lastige keuzes die je moest maken. Toen we de zaak redelijk onder controle hadden, ben ik dan ook op een avond met een diner in de tuin flink doorgezakt.’

