Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) heeft Tineke Abma benoemd tot bijzonder hoogleraar Kunst en Zorg. Ze treedt aan per 1 september en gaat onder meer samenwerken met zorgorganisatie Cordaan.

Erasmus School of Health Policy & Management, zorgorganisatie Cordaan en het Museum van de Geest richtten begin vorig jaar het Centrum Kunst en Zorg op. Het instellen van de bijzondere leerstoel die Tineke Abma gaat bekleden, is onderdeel van de samenwerking tussen de drie organisaties.

Kunst als katalysator voor zorgtransformatie

Abma combineert het hoogleraarschap bij ESHPM met haar functies als directeur-bestuurder van Leyden Academy on Vitality and Ageing en bijzonder hoogleraar Ouderenparticipatie bij Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ze gaat in haar nieuwe rol onderzoek doen naar de effecten van kunst op de gezondheid van mensen en de mogelijke rol van kunst als katalysator voor de noodzakelijke transformatie in de gezondheidszorg.

Positieve invloed

“Bij Cordaan merken we dat allerlei initiatieven van kunst het leven van cliënten veel aangenamer maken en het welzijn vaak fors verbeteren”, zegt Godfried Barnasconi, voorzitter raad van bestuur Cordaan. “Daarom investeert Cordaan hier ook in met het programma Kunst en Zorg. Deze leerstoel is voor ons belangrijk, omdat hiermee ook wetenschappelijk kan worden vastgesteld dat kunst een positieve invloed heeft op de cliënten in de langdurige zorg.”

Gefragmenteerde initiatieven

Maarten IJzerman, decaan van ESHPM, zegt over het onderwerp: “We zien talloze bottom-up kunstinitiatieven in de zorg, maar het is vaak nog ad hoc en fragmentarisch. De inbedding van deze leerstoel bij ESHPM garandeert dat toekomstige beleidsmakers en bestuurders al in hun studie kennismaken met de positieve impact van kunst op gezondheid.”