‘Toezichthouders Ambulancedienst Groningen susten grensoverschrijdend gedrag medewerker’

De raad van toezicht van Ambulancezorg Groningen heeft integriteitsincidenten gesust en niet krachtig genoeg ingegrepen. Dat stelt hoogleraar integriteit en kwaliteit van organisaties Rob van Eijbergen. Niet interim bestuurder Jack Thiadens, maar de toezichthouders moeten opstappen, vindt Van Eijbergen, want ze staan het veranderproces bij de ambulancedienst nu in de weg.

Van Eijbergen was zijdelings betrokken bij het rapport en het verbeterplan dat is opgesteld door interim bestuurder Jack Thiadens. Thiadens maakt het veranderplan zelf en vroeg Eijbergen om feedback. In het rapport stelt Thiadens dat op basis van de uitkomsten de raad van toezicht haar werk niet goed genoeg heeft gedaan en moet opstappen. Volgens het Dagblad van het Noorden was de raad niet van plan op te stappen, waarna de raad van toezicht en Thiadens het er dinsdag over eens waren dat hij dan zelf per direct weg moest.

Te weinig steun

In een reactie laat Thiadens weten: “Er is vorige week een stevig rapport verschenen met een stevige veranderopgave. Vanochtend heb ik daarover een gesprek met de rvt gehad. Ik heb aangegeven dat ik te weinig steun ervaar bij de rvt, wat wel nodig is om de nodige veranderingen in gang te zetten bij Ambulancezorg Groningen. We zijn beiden tot de conclusie gekomen dat we op deze wijze niet met elkaar verder kunnen.”

Mogelijke strafbare feiten

Volgens Van Eijbergen heeft degene die grensoverschrijdend gedrag vertoonde een vaststellingsovereenkomst gekregen, terwijl er mogelijk sprake zou kunnen zijn van strafbare feiten. Deze medewerker kan nu zonder problemen bij een andere werkgever aan de slag en dezelfde gedragingen vertonen. Van Eijbergen: “Als dit is gebeurd en er komt vervolgens een kritisch rapport dan is het een logische stap voor de raad van toezicht om op te stappen, want ze hebben het gewoon niet goed gedaan. Ik vind het heel bijzonder dat ze die stap nu niet nemen. Ik verwacht van toezichthouders dat ze ook naar zichzelf kunnen kijken.”

Belemmering veranderproces

Natuurlijk kunnen mensen fouten maken, ook de raad van toezicht, “en”, zegt Van Eijbergen, “als er iets gebeurt onder de hoede van de raad van toezicht is de raad niet de schuldige, maar ze hebben het niet goed aangepakt. Hoe kun je een organisatie veranderen als de raad van toezicht hetzelfde blijft en andere mensen moeten vertrekken? Het in standhouden van de raad van toezicht belemmert het veranderingsproces bij de Ambulancedienst Groningen.”

Meer toezicht op toezichthouders

Hoogleraar Van Eijbergen is hoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties bij het Zijlstra Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij denkt dat er meer toezicht op toezichthouders kan komen, bijvoorbeeld via een klachtenorgaan bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) of via de Governancecode Zorg. Nu zijn er drie mogelijkheden om toezichthouders af te laten treden.

Gevaar voor kwaliteit van zorg

De zorgverzekeraars zouden voorwaardelijk de financiering stop kunnen zetten. Menzis stelt echter in een reactie dat zolang de kwaliteit van zorg niet in gevaar is er geen aanleiding is om actie te ondernemen. Van Eijbergen zet daar vraagtekens bij, want volgens hem zijn er in het verleden wel degelijk dingen gebeurd die consequenties hadden voor de kwaliteit van zorg. “Aan de andere kant, ik snap dat het ingewikkeld voor ze is.”

Moreel beroep vanuit de IGJ

In het rapport van Thiadens staat ook de IGJ steeds nadrukkelijker meekijkt bij de Ambulancedienst Groningen. De IGJ voert sinds ruim een jaar een toezichtstraject op de ambulancezorg in Groningen. Dit richt zich op de verbetering van de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg. De IGJ heeft regelmatig contact gehad met de voormalig ad interim bestuurder Thiadens en de raad van toezicht. De IGJ zegt de gesprekken ook met de nieuwe ad interim bestuurder voort te zetten.

Een andere mogelijke stap zou vanuit de IGJ kunnen komen door de Ambulancedienst Groningen onder verscherpt toezicht te stellen. Er zou dan een interim raad van toezicht komen die een volwaardige raad van toezicht instelt en iemand die het veranderingsproces gaat trekken. Van Eijbergen: “Het beste zou zijn als de IGJ nu een moreel beroep zou doen op de raad van toezicht om op te stappen.”

Een andere mogelijkheid is dat de Ondernemingsraad naar de Ondernemingskamer stapt. Dat is in 2022 ook gebeurd bij GGZ Eindhoven.

Achter het plan

De raad van toezicht van Ambulancedienst Groningen staat wel achter het verbeterplan van Thiadens voor Ambulancezorg Groningen. Hierin staan plannen om de dienstroosters te verbeteren en grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. De raad van toezicht wil verder niet reageren op individuele casussen.