Toezichthouders willen bestuur zorginstellingen volledig op de schop nemen

Zo zouden zorginstellingen de problemen die nu de zorg bedreigen het best tegemoet kunnen treden. Dat schrijven auteurs Pieter Vos en Cor Calis namens de NVTZ. Om de zorg toekomstbestendig te maken, zal innovatie ruim baan moeten krijgen volgens de auteurs. Zij pleiten in een whitepaper voor een geheel nieuwe vormgeving van bestuur en toezicht van zorginstellingen. Problemen als onvoldoende arbeidskracht, disbalans van uitgaven en gezondheidswinst, een dodelijke complexiteit die demotiverend werkt, een krachteloze stem van cliënt en burger zijn op te lossen door veelbelovende innovaties systematisch toe te passen.

Zeggenschap zorginstellingen

Vos en Calis pleiten voor een vergaande democratisering van de zeggenschapsverhoudingen in zorginstellingen, door cliënt en professional een steviger stem te geven in de besluitvorming. “Samen beslissen in de spreekkamer resulteert in ‘samen besturen’ in de boardroom.” Het zorgaanbod moet veranderen in een “aanbod van gebiedsgerichte preventie dat de maatschappelijke vraag volgt”. En alle vormen van preventie, ook de publieke gezondheid, moeten een wettelijk taak van zorginstellingen worden.

Burgerintiatieven

De auteurs willen met nadruk regionale burgerinitiatieven een plek in beslissingen over de strategie van zorginstellingen. Daarop zou het zorgaanbod moeten worden aangepast. Governance, bestuur en toezicht, krijgen hiermee de taak van regisseur.

Aansturing

Toezichthouders en bestuurders moeten dit dus aansturen. Daar hebben de toezichthouders ook ideeën over. Zij stellen een geheel andere inrichting voor van de vier wettelijke organen in zorginstellingen: raad van toezicht, raad van bestuur, cliëntenraad en ondernemingsraad. De raad van toezicht gaat fungeren als maatschappelijk opdrachtgever en trekt gezamenlijk op met de raad van bestuur. Burgerpanels krijgen de rol van adviseur. Dit betekent vervolgens het afscheid nemen van de huidige ‘spin in het web’ positie van bestuurders.

Cliënten en zorgprofessionals krijgen zeggenschap in plaats van medezeggenschap en worden daarmee medeverantwoordelijk. Daartoe zouden clientenraad en or moeten “samensmelten tot een orgaan van zeggenschap en medeverantwoordelijkheid”. Om hier naartoe te werken, ontwikkelden de auteurs een zogeheten ‘transformatieladder’.

Preventie

Het primaire proces is niet zorg, maar preventie in al zijn vormen. Dat concept omvat niet alleen de gezondheid en het gedrag van de individuele cliënt, maar ook de publieke gezondheid, concreet: de gezondheidstoestand van de regionale bevolking. “Idealiter gumt innovatie de bestaande grenzen tussen zorgverzekeringen en Wet publieke gezondheid uit (zorg en voorzorg in een en hetzelfde systeem van financiering). Van verzekerde zorg naar verzekerde voorzorg.”

