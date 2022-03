Toon Hermans Huis opent nieuwe locatie in VieCuri Venray

Het Toon Hermans Huis start 14 maart met een nieuwe locatie in VieCuri Venray. Het is de eerste locatie in Nederland die volledig ambulante zorg biedt. Oncologische patiënten uit Venray en omgeving en hun naasten krijgen thuis hulp aangeboden in plaats van in een inloophuis, meldt nieuwsblad Peel en Maas.

Met de nieuwe locatie in Venray hoopt het Toon Hermans Huis in Venlo de drempel drastisch te verlagen voor mensen uit omliggende gemeenten. Het Toon Hermans Huis kreeg de mogelijkheid om in VieCuri Venray een kantoor te starten en ambulante zorg te bieden.

Gastdames

De locatie bevindt zich tegenover de spreekkamers van de oncologen. Als een patiënt een gesprek heeft gehad met de oncoloog in VieCuri Venray, kan hij of zij direct doorverwezen worden naar de ‘gastdames’ van het Toon Hermans Huis. Mat Vestjens, directeur Toon Hermans Huis Noord-Limburg: “De gastdames vangen deze mensen op en wijzen hen op de mogelijkheid om thuis hulp te krijgen van het Toon Hermans Huis.”

VieCuri

Nastasja Cornelissen, lid raad van bestuur bij VieCuri: “Het ziekenhuis biedt logischerwijs alle benodigde professionele zorg aan mensen met de diagnose kanker. Maar een groot deel van de patiënten heeft behoefte aan extra ondersteuning. Voor de één is dit professionele psychiatrische zorg en voor de ander is een luisterend oor voldoende. Op deze manier kunnen we samen de zorg voor oncologische patiënten en hun naasten verbreden.”