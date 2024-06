Topklinisch centrum van GGz Breburg ontvangt TOPGGz-keurmerk

Het centrum biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling aan volwassenen die te maken hebben met een combinatie van verklaarbare of onverklaarbare lichamelijke en psychische klachten. Daarnaast houdt CLGG zich bezig met wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen.

Specialistische ggz

Alex de Ridder, lid raad van bestuur GGz Breburg is blij dat het keurmerk opnieuw is behaald. “In deze tijd waarin er weer steeds meer aandacht komt voor transdiagnostische zorg, is het belangrijk om met innovatie en wetenschappelijk onderzoek te blijven investeren in hoogspecialistische ggz. Het topklinisch CLGG draagt hier aan bij en biedt hiermee cliënten met een complexe combinatie van lichamelijke en psychische problematiek weer hoop en perspectief op herstel.”

“De uitreiking van het keurmerk is de kers op de verjaardagstaart van ons tienjarig jubileum als topklinisch centrum”, zegt Lars de Vroege, GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog.

Twee TOPGGz-afdelingen

GGz Breburg heeft hiermee twee topklinische centra in huis: ook PersonaCura, topklinisch Centrum voor Persoonlijkheids- en Ontwikkelingsstoornissen bij Senioren, voert het TOPGGz-keurmerk.

Er is op dit moment geen wachttijd bij CLGGG, cliënten kunnen na verwijzing van hun (huis)arts of specialist vrijwel direct terecht.