Transformatieplan Palliatieve Zorg Midden-Nederland krijgt IZA-geld

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ hebben het Transformatieplan Palliatieve Zorg Midden-Nederland goedgekeurd. Dat betekent dat de ongeveer veertig samenwerkende partijen geld krijgen uit de IZA-pot om hun plan uit te voeren.

Het transformatieplan is gebaseerd op de eerder verschenen publicatie “Van een kwestie van geluk naar een staat van vertrouwen” van de Patiënten- en Naastenraad en de Netwerken Palliatieve Zorg in Midden-Nederland. Het doel is om structureel betere palliatieve zorg in de laatste levensfase te bieden aan de 1,3 miljoen inwoners in de regio Midden-Nederland. In die populatie overlijden jaarlijks ongeveer 7300 mensen in een niet-onverwachte situatie.

Passende zorg

De beoogde verbeteringen zitten onder meer in het bieden van meer passende zorg en het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames. Verder is het plan erop gericht om eerder en beter gesprekken te voeren over wat belangrijk is in de laatste levensfase en om meer rust te creëren voor patiënten, naasten en zorgverleners.

Dat moet bereikt worden door tijdig de palliatieve fase te signaleren en te markeren en continu waarden, wensen en grenzen te bespreken. Verder moet een interdisciplinair en transmuraal team met een vast aanspreekpunt het proces coördineren en worden waar nodig gespecialiseerde zorgverleners ingezet.

Consortium

Het plan is opgesteld en ingediend door een consortium van bijna veertig zorgorganisaties, waaronder huisartsen, ziekenhuizen, vt-instellingen, thuiszorgorganisaties en de regionale ambulancedienst. “Patiënten in het laatste levensjaar en hun naasten moeten erop kunnen vertrouwen dat er niet om de dood heen gedraaid wordt en op bereikbaarheid en beschikbaarheid van deskundige ondersteuners in het sociaal domein en zorgverleners in het zorgdomein”, zegt Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg bij UMC Utrecht.