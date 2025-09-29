Transformatieplan Regionaal Integraal Capaciteitsmanagement goedgekeurd

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ hebben het transformatieplan Regionaal Integraal Capaciteitsmanagement (R-ICM) goedgekeurd. Daarmee is een volgende stap gezet naar de gezamenlijke inzet om de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment te organiseren in de regio Rotterdam, Capelle en Krimpen.

Met R-ICM bundelen zorg- en welzijnsorganisaties hun krachten om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De partijen willen dat bewoners, patiënten en cliënten tijdig de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Vraag en aanbod

In Rotterdam, Capelle en Krimpen sluit het huidige aanbod van zorg en ondersteuning niet altijd goed aan op wat mensen nodig hebben. Met R-ICM brengen de organisaties vraag en aanbod beter in balans. Organisaties werken daarbij samen over domeinen heen. Zo ontstaat meer samenhang, flexibiliteit en toekomstbestendigheid.

De transformatie gaat over verschillende domeinen: ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn, huisartsenzorg en verpleging, verzorging en thuiszorg. Omdat elk domein unieke uitdagingen en structuren kent, wordt gewerkt met een gefaseerde en sectorspecifieke aanpak. “Daarmee houden we rekening met de dynamiek van de verschillende ketens en creëren we oplossingen die in de praktijk werken”, aldus de organisaties.

Data-gedreven en verbindend

Centraal in het plan staat de inrichting van een domeinoverstijgende R-ICM-organisatie die data-gedreven werkt door een regionaal vorm te geven data-infrastructuur. Best practices worden toegepast en organisaties worden met elkaar verbonden. “Zo benutten we de beschikbare capaciteit beter. Zorgprofessionals kunnen daardoor efficiënter en effectiever werken. En mensen krijgen sneller de juiste zorg op de juiste plaats en tijd.”

“Door nauwe samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en andere regionale partners bouwen we aan een duurzame en toegankelijke zorginfrastructuur. Zo zetten we een belangrijke stap richting een zorgsysteem dat klaar is voor de toekomst.”

Gezond naar Morgen

R-ICM is een van de thema’s binnen Gezond naar Morgen, een regionaal samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars. Samen werken zij aan het doel: 770.000 gezonde en gelukkige inwoners in de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.