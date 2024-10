Transformatieplan ziekenhuis Rivierenland goedgekeurd

De zorgverzekeraars hebben hiermee aangegeven vertrouwen te hebben in de haalbaarheid en ambitie van het ziekenhuis om de zorg te vernieuwen. Het doel is de best mogelijke medisch-specialistische zorg te blijven leveren. Deze zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven om de gezondheid in de regio te bevorderen.

Vier thema’s

Het transformatieplan is een programma waarin projecten worden uitgevoerd verdeeld over vier thema’s, aansluitend op het Integraal Zorgakkoord. Het gaat om de thema’s passende zorg, hybride zorg, netwerkzorg en acute zorg.

De initiatieven uit het transformatieplan worden de komende periode verder uitgewerkt tot concrete projecten. In de tussentijd werkt het ziekenhuis al aan verschillende vernieuwende projecten, zoals het meekijkconsult, de virtual fracture care app, telemonitoring en de acute intensieve unit.

Erik de Haan, lid raad van bestuur: “Vanuit ons meerjarenbeleid waren we al concrete stappen aan het zetten in de richting van zorgvernieuwing in het ziekenhuis. Daarnaast werken intensief samen met de regio aan zorgtransformatie. Dat is ook nodig om de toenemende zorgvraag van alle patiënten en inwoners uit de regio op te kunnen vangen.”

“Ziekenhuis Rivierenland laat met dit plan zien dat het zich klaarmaakt voor de toekomst. Het sluit goed aan bij de uitdagingen waar de zorgsector en specifiek de regio nu voor staat, zoals stijgende zorgvraag en arbeidskrapte”, aldus Christel Robben, regiomanager zorg bij Coöperatie Menzis, vertegenwoordiger van de betrokken zorgverzekeraars.