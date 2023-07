Transparantieregister wil eigen onafhankelijkheid waarborgen

Account Manager In Office Coding Medical Bill

Eind vorig jaar schreef Nieuwsuur over hoe moeilijk het is om de details achter betalingen tussen bedrijven en zorgmedewerkers te vinden en ook eerder merkte het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) op hoe moeilijk het is om zorgorganisaties en bedrijven te vinden. Zonder registratienummer van bedrijven in de Kamer van Koophandel kon niet achterhaald worden aan welke organisaties betalingen werden gedaan.

Beter doorzoekbaar

Het Transparantieregister Zorg meldt nu dat het register beter doorzoekbaar is gemaakt door checklists te publiceren met de BIG-nummers die in het register voorkomen en een overzicht van alle zorginstellingen en patiëntenorganisaties met KvK-nummer.

De besturen achter de onderliggende gedragscodes, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en Code Geneesmiddelenreclame (CGR), hebben besloten de regels per 1 januari 2024 ook verder aan te scherpen. Zo moet een bestuur van een ziekenhuis dan sponsor- en dienstverleningsovereenkomsten mede ondertekenen voordat een zorgprofessional, of organisatie van zorgprofessionals verbonden aan dat ziekenhuis, een financiële relatie met commerciële partijen mag aangaan.

Wettelijke verankering

Het is mogelijk dat er binnenkort wettelijke verankering komt voor het Transparantieregister en dat de meldplicht algemeen bindend wordt verklaard. Hiermee wordt ook handhaving mogelijk door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

“Als dit wettelijk wordt vastgelegd, moeten er garanties zijn voor de uitvoerbaarheid, moeten de administratieve lasten voor het bijhouden van de financiële relaties beperkt blijven en moet het recht van privacy voor de betrokken zorgprofessionals geborgd zijn”, aldus Gerrit van der Wal. “Ondertussen blijft het TRZ werken aan verbeteringen en gaat de ontwikkeling naar meer transparantie volop door.” De betrokkenen bij het TRZ willen graag met de minister en andere stakeholders in gesprek blijven om een goede afweging te maken rond de rol van zelfregulering bij een verdere wettelijke verankering.

86 miljoen euro

Uit de laatste cijfers van het transparantieregister blijkt dat in 2022 voor 86 miljoen euro is overgemaakt tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Er is sprake van een groei van meer dan 50 procent van de relaties met individuele zorgprofessionals en van 40 procent van de sponsoring van medische educatie. Hiermee zijn deze bijdragen weer op het niveau van voor corona. Het overgrote deel van de vergoedingen vond plaats aan zorgorganisaties (91 procent) en een klein deel van dit totaalbedrag (8,9 procent) aan individuele zorgprofessionals (hoofdzakelijk artsen).