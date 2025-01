Triade Vitree verwelkomt nieuwe toezichthouder

Nessar neemt vanaf 1 januari 2025 de plaats in van Shasta Rötscheid, die op die datum aftreedt. Zij is acht jaar toezichthouder geweest bij Triade Vitree en heeft daarmee de maximale termijn als toezichthouder bereikt. Met de benoeming van Abassin Nessar is de raad van toezicht met vijf leden weer compleet.

Abassin combineert momenteel twee banen: hij werkt bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als strategisch coördinator en is fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten van Flevoland. Daar is hij verantwoordelijk voor de samenhang tussen het nationale omgevingsbeleid en de provinciale uitvoering van ruimtelijke opgaven zoals woningbouw. Daarnaast heeft hij een sterke betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s zoals democratie, diversiteit, klimaat- en energietransitie en vluchtelingenbeleid.

Met een achtergrond in politicologie, internationale betrekkingen en management aan de Universiteit Leiden heeft Abassin een rijke en diverse loopbaan opgebouwd. Hij heeft gewerkt als programmamanager in ontwikkelingssamenwerking, managementconsultant en leidinggevende binnen het openbaar bestuur. Zijn expertise ligt in het samenbrengen van beleid en praktijk, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Triade Vitree biedt zorg en ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid, en jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen