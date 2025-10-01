Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Trump: Pfizer stemt in met prijsverlagingen voor medicijnen

,

Farmaceut Pfizer heeft ingestemd om de prijzen te verlagen van receptgeneesmiddelen die worden verkocht aan het Amerikaanse verzekeringsprogramma Medicaid. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd, die farmaceutische bedrijven eerder onder druk zette om hun Amerikaanse prijzen in lijn te brengen met wat buitenlandse afnemers voor de medicijnen betalen.

Pfizer zal daarnaast alle nieuwe medicijnen op recept tegen een gunstige prijs op de markt brengen in de Verenigde Staten, volgens Trump. Ook komt er een website waar Amerikanen rechtstreeks medicijnen kunnen kopen. Daar zal Pfizer bepaalde producten met gemiddeld 50 procent korting aanbieden.

Waarschuwing

Eind juli heeft de president zeventien farmaceuten, waaronder Pfizer, een brief gestuurd met een waarschuwing dat ze zestig dagen de tijd krijgen om hun prijzen fors te verlagen. Anders zouden maatregelen volgen. Volgens het Witte Huis behoren de medicijnprijzen in de VS tot de hoogste ter wereld.

Bescherming

Volgens Pfizer-topman Albert Bourla heeft het bedrijf een driejarige vrijstelling bedongen van de door Trump aangekondigde importheffingen op geneesmiddelen, in ruil voor de verlaging van enkele Amerikaanse medicijnprijzen. De deal lijkt twee grote bedreigingen weg te nemen voor Pfizer: het voorkomt ingrijpendere prijsmaatregelen en beschermt het bedrijf tegen bepaalde toekomstige heffingen.

Andere farmaceuten doen volgens Trump binnenkort ook toezeggingen over lagere medicijnprijzen. “De Verenigde Staten zijn klaar met het subsidiëren van de gezondheidszorg voor de rest van de wereld”, zei Trump. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Farmaceutische zorg

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:19 Nederlandse farmaceuten willen actie kabinet om handelsoorlog
9:15 Trump: Pfizer stemt in met prijsverlagingen voor medicijnen
9:12 Farmaceut Sanofi zegt onderzocht te worden door EU over vaccins
23 sep 2025 Farmaceut Pfizer omhoog op Wall Street na grote overname
3 sep 2025 Illegale pillenverkoop stijgt sterk, instanties wijzen op gevaren

Reader Interactions

Reacties