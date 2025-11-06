Tuchtcollege legt verpleegkundige beroepsverbod op na veroordeling in zedenzaak

Een verpleegkundige die vorig jaar is veroordeeld in een zedenzaak, mag niet langer werkzaam zijn in de zorg. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft hem een algeheel beroepsverbod opgelegd.

De man misbruikte een ernstig beperkte vrouw van 71 jaar buiten de werksituatie om. Toch acht het college de zaak zo ernstig dat een verbod op het uitoefenen van het beroep gerechtvaardigd is.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontving in 2022 een melding van de politie over de verpleegkundige. Hij zou samen met de broer van het slachtoffer haar tweemaal een erotische massage hebben gegeven. Bij de tweede gelegenheid vond ook seksueel binnendringen plaats.

Verveling

Hoewel het misbruik in de privésfeer plaatsvond, stelt het tuchtcollege dat de verpleegkundige handelde in strijd met de beroepscode. “Aan de verpleegkundige was in zijn werk ook de zorg voor (kwetsbare) patiënten toevertrouwd. In een soortgelijke afhankelijke positie moeten patiënten erop kunnen vertrouwen dat de verpleegkundige integer handelt,” aldus het college in de uitspraak.

Het college acht de kans op herhaling relevant, mede omdat de verpleegkundige geen verklaring gaf voor zijn gedrag. Hij zou hebben gehandeld uit verveling. Sinds februari zit hij een gevangenisstraf van drie jaar uit. Waar hij werkzaam was, is niet bekendgemaakt. (ANP/Skipr)