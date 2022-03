Helder doet twee aangiftes wegens fraude subsidie coronabanen

Minister voor Langdurige Zorg Conny Helder gaat in twee gevallen op korte termijn aangifte doen wegens misbruik van de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg. Daarnaast zijn er nog eens 21 gevallen bekend die nader onderzocht moeten worden en mogelijk tot een aangifte kunnen leiden, schrijft minister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.