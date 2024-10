Twee nieuwe leden voor bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis

Zowel Van der Horst als Stroeks werken allebei in een ziekenhuis, ieder in zijn eigen vakgebied. Van der Horst is cardioloog-intensivist en medisch directeur voor het Maastricht Universitair Medisch Centrum. “Een ziekenhuis mede vorm kunnen geven, zodat het klaar is voor de toekomst, daar zet ik graag mijn schouders onder”, zegt Van der Horst.

Toekomstgericht

Stroeks is als directeur Finance & Risk verbonden aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. “Ik wil me inzetten om zichtbaar en toekomstgericht vorm te geven aan de zorg voor de professional, patiënt en de organisatie”, aldus de manager.